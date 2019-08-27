روسيا تجري مباحثات مع الإمارات حول تجميع سيارات "أوروس" على أراضيها

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تجري مباحثات مع السلطات الإماراتية حول تجميع سيارات "أوروس" رباعية الدفع الروسية على أراضي الإمارات.

وقال الوزير الروسي على هامش معرض "ماكس" للطيران بضواحي موسكو، اليوم الثلاثاء: "نجري مباحثات معهم (الإماراتيين) لإجراء بعض عمليات التجميع للسيارات رباعية دفع هناك في 2021 – 2022... بعد أن نبدأ بصناعتها لدينا".

Эксклюзивные кадры: Денис Мантуров за рулем внедорожника "Аурус Комендант"

На днях глава Минпромторга лично ознакомился с внедорожником и поделился первыми впечатлениями об автомобиле.

Подробнее: https://t.co/TrfMTMZMQL#aurus#komendantpic.twitter.com/T7k7GzA1kz — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 30 апреля 2019 г.

وأضاف: "سنحتاج إلى وقت لإجراء حملة التسويق وتحليل عدد السيارات والدول في الشرق الأوسط التي ستهتم بها".

يذكر أن "أوروس" هي سيارات روسية من الفئة الفاخرة. وقبل فترة، تم الإعلان عن الخطط لصناعة نوع جديد من سيارات "أوروس"، وتحديدا سيارات رباعية الدفع "أوروس كومندانت" التي من المتوقع أن تزود بمحرك بقوة 598 حصانا.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج سيارات "أوروس كومندانت" في عام 2020.

المصدر: نوفوستي