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بوتين: بحثنا مع أردوغان التعاون المحتمل حول مقاتلات "سو-57" الروسية

أردوغان: نسعى لزيادة قيمة التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار

مال وأعمال

أردوغان: نسعى لزيادة قيمة التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار
Sputnik
أردوغان: نسعى لزيادة قيمة التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا يجب أن يصعد ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، مشددا على أن البلدين يمتلكان جميع المقومات لتحقيق ذلك.

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وأضاف في كلمة مشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء في ضواحي موسكو، أن "التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز الآن مستوى الـ 25 مليار دولار، لكن هدفنا هو الوصول إلى 100 مليار دولار".

وأشار إلى أن تركيا تعمل على زيادة صادراتها ومن ضمنها صادرات الطيران، مضيفا أن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية بلغت في 2018 أكثر من مليار دولار.

وأشاد الرئيس التركي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وتركيا، حيث قال إن لدى البلدين جذورا عميقة في هذه الشراكة، مشيرا إلى أن تركيا تتوقع استقبال نحو 6 ملايين سائح من روسيا هذا العام.

انطلقت اليوم في ضواحي العاصمة الروسية فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس- 2019"، بمشاركة دولية فعالة، حيث سيتم عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

كذلك سيشارك سلاح الجو الروسي في "ماكس-2019" بعروض جوية يكشف فيها مميزات أحدث مقاتلاته من الجيل الخامس "سو-57".

المصدر: "فيستي"

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