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وزير ألماني يتوقع محادثات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة

مال وأعمال

وزير ألماني يتوقع محادثات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة
Reuters
وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير
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قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الثلاثاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.

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وأبلغ ألتماير إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية أن "المحادثات القادمة ستكون صعبة".

وأضاف: "كنت هناك (في الولايات المتحدة) في يونيو، وانطباعي هو أنه، بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع".

المصدر: "رويترز"

 

 

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