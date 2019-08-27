وزير ألماني يتوقع محادثات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الثلاثاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.

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وأبلغ ألتماير إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية أن "المحادثات القادمة ستكون صعبة".

وأضاف: "كنت هناك (في الولايات المتحدة) في يونيو، وانطباعي هو أنه، بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع".

المصدر: "رويترز"