تراجعت الليرة التركية الثلاثاء لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي، في ظل استمرار بواعث القلق من حرب التجارة الصينية الأمريكية والتطورات في شمال غرب سوريا.

وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار، بحلول الساعة 07:10 صباحا بتوقيت غرينيتش، مقارنة مع 5.8250 ليرة للدولار سجلتها عند الإغلاق الاثنين، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وجاء الانخفاض بعد تحسن أظهرته الليرة التركية لنحو شهر، حيث جرى تداول العملة التركية في 8 أغسطس عند 5.4754 لليرة للدولار.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تداول الليرة التركية في نحو شهر:

Bloomberg

وتتعرض العملة التركية لضغوطات في الآونة الأخيرة لعدة أسباب منها اقتصادية وسياسية، حيث أن التوترات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين هزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين للهرب من الأسهم إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، ووصلت هذه الموجة إلى الأسواق الناشئة مثل تركيا.

كما تعرضت العملة لضغوطات بعد أن ذكرت أنقرة الأسبوع الماضي أن قافلة عسكرية تركية في شمال غرب سوريا تعرضت لغارة جوية، ما زاد المخاوف من الوجود العسكري التركي في المنطقة.

المصدر: وكالات