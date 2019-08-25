دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس السبت، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إزالة "العوائق الكبيرة" التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأمريكية.

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وأشار جونسون في حديث له مع الصحافة مع انطلاق قمة مجموعة الدول السبع "G7" في بياريتس بفرنسا، إلى سلسلة من السلع البريطانية مثل أحواض الاستحمام وفطائر لحم الخنزير المحبوبة في بريطانيا التي لا يسمح بدخولها إلى الولايات المتحدة.

وقال: "لا تزال هناك عوائق كبيرة غير مفهومة أمام الشركات البريطانية في الولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه أثار هذه القضية مع ترامب خلال حديثهما الهاتفي، وسيعيد الكرة عندما يلتقيان صباح الأحد.

وأضاف: "من المهم للغاية أننا إذا كنا سنبرم اتفاقية تجارة حرة رائعة، أن تعمل هذه الاتفاقية لصالح الشركات البريطانية".

وأعلن ترامب الخميس الماضي عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد بريكست، مشيرا إلى وجود اتفاق "رائع" قيد التحضير حاليا.

ويرى جونسون وغيره من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن أمر أساسي لإنجاح بريكست، ما يخلق فرصا جديدة أمام الشركات البريطانية.

لكن هذه القضية يمكن أن تتحول أيضا إلى نقطة خلاف بين جونسون وترامب، بالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع بينهما.

واشتكى جونسون على طريقته الخاصة من أن فطائر "ميلتون ماوبراي" بلحم الخنزير الشهيرة في بريطانيا، "غير مسموح حاليا بدخولها إلى السوق الأمريكية بسبب قيود تضعها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، دون أن يعطي إيضاحات أكثر.

وشدد على أن "هناك فرصا هائلة لشركات المملكة المتحدة يجب فتحها"، مضيفا: "نعتزم اغتنام هذه الفرص، لكن هذا سيتطلب تسويات مع أصدقائنا الأمريكيين الذين عليهم أن يوسعوا مقاربتهم، لوجود الكثير من القيود حاليا".

المصدر: أ ف ب