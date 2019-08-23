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ترامب يصعد حرب الرسوم التجارية مع الصين

مال وأعمال

ترامب يصعد حرب الرسوم التجارية مع الصين
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة العشرين في أوساكا
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم التجارية التي ستفرض على الصادرات الصينية.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، أنه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، ستزداد الرسوم المفروضة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية من 25% إلى 30%، والصادرات بقيمة 300 مليار دولار التي كانت ستفرض عليها الرسوم اعتبارا من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح بنسبة 15%.

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وأشار ترامب إلى أنه "ما كان ينبغي على الصين أن تفرض رسوما جديدا على المنتجات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار بدوافع سياسية!".

وجاءت خطوة ترامب ردا على فرض الصين الرسوم على الصادرات الأمريكية بالحجم آنف الذكر، ردا على الرسوم الأمريكية.

المصدر: RT

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