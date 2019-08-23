أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم التجارية التي ستفرض على الصادرات الصينية.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، أنه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، ستزداد الرسوم المفروضة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية من 25% إلى 30%، والصادرات بقيمة 300 مليار دولار التي كانت ستفرض عليها الرسوم اعتبارا من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح بنسبة 15%.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

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وأشار ترامب إلى أنه "ما كان ينبغي على الصين أن تفرض رسوما جديدا على المنتجات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار بدوافع سياسية!".

وجاءت خطوة ترامب ردا على فرض الصين الرسوم على الصادرات الأمريكية بالحجم آنف الذكر، ردا على الرسوم الأمريكية.

المصدر: RT