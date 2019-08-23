قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة التصنيف السيادي للبنان من B- إلى CCC مع التوقعات السلبية.

وقالت "فيتش" التي تعتبر إحدى الوكالات العالمية الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "هذا التخفيض يعكس الضغط المتزايد على النظام المالي اللبناني والمخاطر حول قدرة الحكومة على معالجة الديون".

من جانبها، أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" على التصنيف السيادي للبنان عند مستوى B-.

وتتوقع "ستاندارد أند بورز" تراجع الاحتياطي اللبناني من العملات الأجنبية، لكنها ستكون كافية لتغطية القروض التي تحتاج إليها الحكومة، وكذلك عجز الميزان التجارية للعام المقبل.

يذكر أن درجة التصنيف CCC لوكالة "فيتش"، تشير إلى أن السندات الحكومية للدولة الحائزة هذا التصنيف غير نافعة، والاستثمار فيها مرتبط بمجازفات كبيرة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية