 
مباشر

مصر.. وزير المالية يبلغ السيسي بتحصيل ضرائب متنازع عليها بمليارات الجنيهات

مال وأعمال

مصر.. وزير المالية يبلغ السيسي بتحصيل ضرائب متنازع عليها بمليارات الجنيهات
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mahr

‎أبلغ وزير المالية المصري، محمد معيط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحصيل ضرائب متنازع عليها بمليارات الجنيهات، وفقا لما نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرئيسية.

إقرأ المزيد
السيسي يتعهد بإنهاء التعدي على البحيرات المصرية
السيسي يتعهد بإنهاء التعدي على البحيرات المصرية

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه تم حتى الآن تحصيل 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت، تحقيقا لمبدأ الحوكمة وحسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا يريد ترامب شراء جزيرة غرينلاند؟