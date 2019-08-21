مصر.. وزير المالية يبلغ السيسي بتحصيل ضرائب متنازع عليها بمليارات الجنيهات

‎أبلغ وزير المالية المصري، محمد معيط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحصيل ضرائب متنازع عليها بمليارات الجنيهات، وفقا لما نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرئيسية.

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وأشار وزير المالية المصري إلى أنه تم حتى الآن تحصيل 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت، تحقيقا لمبدأ الحوكمة وحسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.

المصدر: RT