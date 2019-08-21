"ماستركارد" تطور نظام دفع جديد في روسيا

كشفت شركة "ماستركارد" العالمية للبطاقات الائتمانية اليوم الأربعاء، أنها تعمل حاليا على إعداد تطبيق لتحويل الأموال عن طريق رقم الهاتف من روسيا إلى الخارج.

وقال المكتب الصحفي للشركة لحديث لـ"سبوتنيك" الروسية: "نواصل بنشاط تطوير خدمات تحويل الأموال وندرس خيارات مختلفة، بما في ذلك إمكانية إجراء التحويلات إلى دول أخرى باستخدام رقم الهاتف"​​​.

وأشار إلى أن تحويلات الأموال بواسطة رقم الهاتف متوفرة في الوقت الراهن بين البنوك الروسية، وذلك في إطار نظام للدفع السريع.

المصدر: "سبوتنيك"