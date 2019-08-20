نفوق ماشية سودانية بملايين الدولارات في السعودية (صورة)

عبر مقرر شعبة المواشي السابق خالد وافي عن قلقه وأسفه لتضرر مصدري المواشي السودانية إلى السعودية وتكبدهم خسائر بملايين الدولارات جراء تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالأضاحي للمملكة.

وقال المسؤول لوكالة "سونا" السودانية، إن السلطات السعودية احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع رغم اكتمال كافة الإجراءات الصحية والبيطرية ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمة.

وطالب السلطات السودانية بمخاطبة السعودية لتعويض المصدرين عن الخسائر التي لحقت بكم، حيث دعت لتكوين لجنة تحقيق للكشف عن سبب التأخر في تفريغ البواخر السودانية.

وعن أسباب نفوق الماشية قال إن عملية تفريغ البواخر تأخرت لأكثر من أسبوع دون تقديم الماء والغذاء لها ما أدى إلى نفوق آلاف الرؤوس، مؤكدا تضرر أكثر من 15 من المصدرين السودانيين.

وهذا الحادث مشابه لحادث تعرض له المصدرون الأتراك مؤخرا، حيث أن 80 شاحنة تركية محملة بمختلف السلع بينها الفواكه علقت في المعابر الجمركية السعودية لنحو 12 يوما، قبل أن تسمح السلطات السعودية بدخولها دون أن تكشف عن السبب وراء التأخير.

المصدر: وكالات