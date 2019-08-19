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ترامب: لا أريد التعامل مع "هواوي"

مال وأعمال

ترامب: لا أريد التعامل مع
Reuters
ترامب: لا أريد التعامل مع "هواوي"
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تقارير قالت إن واشنطن تعتزم تمديد الترخيص الممنوح لشركة "هواوي"، بأنه لا يريد من بلاده أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية.

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وقال ترامب حسب "رويترز": "لا أريد التعامل أو إدارة أي عمل أو نشاط تجاري مع "هواوي" على الإطلاق لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وأوضح أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يشير إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يوما من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية.

وأدرجت واشنطن "هواوي" في قائمتها السوداء في مايو الماضي، والتي تحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية، حيث تتهم واشنطن "هواوي" بالتجسس.

المصدر: وكالات

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