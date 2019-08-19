ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على منشأة نفط سعودية قرب الحدود السعودية الإماراتية.

وبحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينيتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل، فيما صعد خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 55.42 دولار للبرميل.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول مزيج "برنت" منذ مطلع العام الجاري:

Oil holds gains after drone attack fails to disrupt Saudi output https://t.co/ssCngd4ojkpic.twitter.com/DeoczBemDZ — Bloomberg (@business) August 19, 2019

وكانت قوات الحوثيين قد استهدفت الجمعة حقولا ومنشآت نفطية داخل السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم بطائرات مسيرة، وأكدت مصادر سعودية استهداف حقل الشيبة في شرق المملكة.

كما أشارت إلى أن الهجمة لم تؤثر على إنتاج النفط والعمليات في الحقل، وأنها أسفرت فقط عن اندلاع حريق صغير تمت السيطرة عليه.

ورغم التطمينات السعودية على إمدادات النفط، إلا أن الهجمات لفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج لن تنتهي قريبا.

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وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة "أواندا" بنيويورك: "يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا".

المصدر: "رويترز"