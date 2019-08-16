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اليابان تزيح الصين عن موقع أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية

مال وأعمال

اليابان تزيح الصين عن موقع أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية
Globallookpress
اليابان تزيح الصين عن موقع أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان رفعت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي، لتتقدم بذلك على الصين وتصبح أكبر حائز لهذه السندات في العالم.

وارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي إلى 1.22 تريليون من 1.101 تريليون سجلتها في مايو الماضي، ويعتبر الآن حجم الاستثمارات اليابانية في سندات الخزانة الأمريكية الأكبر منذ أكتوبر 2016.

وبذلك تكون طوكيو قد أزاحت بكين من هذه المرتبة، وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت في يونيو الماضي 1.112 تريليون دولار، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في مايو الماضي.

وشهدت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية تراجعا خلال العام الجاري من 1.126 تريليون دولار سجلتها في يناير الماضي إلى 1.112 تريليون دولار بلغتها في يونيو الماضي، أي انخفضت بواقع 14 مليار دولار.

وجاء ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حربا تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت سلبا على الأسواق العالمية.

المصدر: RT

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