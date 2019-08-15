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استقرار أسعار النفط بعد خسائر فادحة

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط بعد خسائر فادحة
Reuters
استقرار أسعار النفط بعد خسائر فادحة
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استقرت أسعار النفط اليوم بعد خسائر فادحة تكبدتها أمس مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتفاقم المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي بعد بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا مخيبة للآمال.

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وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 59.35 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 3% في الجلسة السابقة، في حين انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 55.28 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3.3% في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين عن بيانات مخيبة للتوقعات لشهر يوليو، بما في ذلك تسجيل نمو الإنتاج الصناعي أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز تنامي نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي أوروبا أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2019 بسبب انخفاض الصادرات، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا طفيفا في الربع المذكور.

المصدر: "رويترز"

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