ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتجاوز مستواها خلال أزمة 2008

بلغ حجم ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري مستوى قياسيا، إذ ارتفع متجاوزا الذروة التي بلغها خلال الأزمة المالية لعام 2008.

وارتفعت أرصدة الرهن العقاري في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 162 مليار دولار إلى 9.406 تريليون دولار، متجاوزة أعلى مستوى لها عند 9.294 تريليون دولار، والذي سجلته في الربع الثالث من العام 2008، وفقا لما نشره بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وتظهر البيانات أن جودة مراقبة ديون الرهن العقاري في 2019 أعلى مما كانت عليه في 2008، حيث أن لدى البنوك في الولايات المتحدة مطالب عالية لمنح القروض.

وفي ظل ذلك، أصبحت حالات التخلف عن سداد القروض العقارية أقل مقارنة بما كانت عليه في العام 2008.

المصدر: وكالات