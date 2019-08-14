واصلت العملة التركية الأربعاء تراجعها، فيما يتواصل حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

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وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:47 بتوقيت موسكو، عند 5.5926 ليرة للدولار، بعدما كانت قد أغلقت الجلسة التي قبلها عند 5.5654 ليرة للدولار.

وفيما يلي رسم بياني يظهر تراجع العملة التركية أمام الدولار خلال الأيام الماضية.

Bloomberg

وفي الوقت الحالي، تسلط الأضواء على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أجريت الأحد الماضي، مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس الثلاثاء، ما أدى إلى تراجع البيزو بنسبة 30% إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.

المصدر: "رويترز"