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محمد بن راشد: 450 يوما تفصلنا عن إكسبو دبي

مال وأعمال

محمد بن راشد: 450 يوما تفصلنا عن إكسبو دبي
Reuters
محمد بن راشد
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن إكسبو دبي سيكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاما.

وقال اليوم الثلاثاء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "450 يوما تفصلنا عن إكسبو.. 190 دولة تشارك بأجنحة تحلق بالعالم لمستقبل أفضل.. حدث تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لأول مرة.. نحن جاهزون.. ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاما".

وفازت الإمارات في ختام دورات التصويت التي شارك فيها مندوبو المكتب الدولي للمعارض باجتماع عقد في باريس باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتقام معارض إكسبو الدولية مرة كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار. 

المصدر: RT

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