الاقتصاد الروسي ينمو في الربع الثاني من 2019

أظهرت تقديرات أولية لهيئة الاحصاء الروسية أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتقديرات الهيئة قريبة لمعطيات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي قالت إن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما في الفترة المذكورة بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة أن محركات نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2019 كانت قطاعات التعدين (صعدت بنسبة 3.3%) والصناعة التحويلية (نمت 2.4%) والسفر (نمو حركة الركاب بنسبة 7.7%).

وفي وقت سابق ذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع في الربع الأول من 2019 بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري.

من جهتها قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إنه من المنتظر أن يتسارع نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثالث والربع الرابع من العام الجاري، ليسجل في العام 2019 ككل 1.3%.

وأضافت الوزارة أن النمو الاقتصادي سيتسارع بفضل زيادة إنفاق الميزانية ومن جراء خفضين لأسعار الفائدة أجراهما البنك المركزي الروسي في يونيو ويوليو الماضيين.

وجاء النمو رغم التقلبات والأوضاع غير المواتية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من انخفاض الطلب العالمي على النفط.

المصدر: وكالات