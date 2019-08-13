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ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية

مال وأعمال

ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية
Reuters
ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية
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أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع إلى 120 مليار دولار في يوليو الماضي، مدفوعا بزيادات في الإنفاق على الرعاية الصحية والجيش.

وجاء حجم العجز متماشيا مع توقعات محللين شملهم استطلاع لوكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في شهر يوليو بلغ 371 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 23% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 12% إلى 251 مليار دولار.

المصدر: "رويترز" 

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