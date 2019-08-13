حذر بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" من ركود الاقتصاد الأمريكي مع اشتداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

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وقال البنك الأمريكي إنه لا يتوقع أبرام صفقة تجارية بين بكين وواشنطن قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في العام 2020.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 0.2% إلى 1.8%، وسط توقعات بأن تخفض الشركات الإنفاق والاستثمارات وسط حالة عدم اليقين.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الأمريكي، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء نقلتها شبكة الأحد، إن المخاوف بأن الحرب التجارية سوف تؤدي لحالة ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تتزايد.

واحتدمت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مما حمل الصين بعد أيام من هذا الإعلان على ترك عملتها تهبط إلى مستوى قياسي.

ومع انتقال المواجهة بين الجانبين إلى حرب عملات، حذر الخبراء من تداعيات هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي، حيث يتخوف المتابعون من تأثيرها على باقي الاقتصادات في العالم.

المصدر: "بلومبرغ"