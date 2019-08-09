أعلنت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية، يوم الخميس، عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2019.

وسجلت "أوبر" خسارة صافية قدرها 5.24 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من العام الجاري المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة مع خسارة بلغت 878 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت مصروفات "أوبر" بنسبة 147% إلى 8.65 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، بما في ذلك زيادة حادة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

وتحاول الشركة، التي لم توضح حتى الآن إن كانت ستحقق ربحا أم لا، إقناع المستثمرين بأن النمو سيأتي ليس فقط من خدمات نقل الركاب، بل أيضا من خدماتها الأخرى لنقل البضائع وتسليم الأغذية.

وقالت "أوبر" إن العدد الشهري للمستخدمين النشطين لخدماتها ارتفع إلى 99 مليونا حول العالم، من 93 مليونا في نهاية الربع الأول و76 مليونا قبل عام.

المصدر: "رويترز"