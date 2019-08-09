 
مباشر

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

مال وأعمال

Reuters
"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8kz

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية، يوم الخميس، عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2019.

وسجلت "أوبر" خسارة صافية قدرها 5.24 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من العام الجاري المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة مع خسارة بلغت 878 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت مصروفات "أوبر" بنسبة 147% إلى 8.65 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، بما في ذلك زيادة حادة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

وتحاول الشركة، التي لم توضح حتى الآن إن كانت ستحقق ربحا أم لا، إقناع المستثمرين بأن النمو سيأتي ليس فقط من خدمات نقل الركاب، بل أيضا من خدماتها الأخرى لنقل البضائع وتسليم الأغذية.

وقالت "أوبر" إن العدد الشهري للمستخدمين النشطين لخدماتها ارتفع إلى 99 مليونا حول العالم، من 93 مليونا في نهاية الربع الأول و76 مليونا قبل عام.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر!