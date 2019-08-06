القرم تتجه لإبرام اتفاق تجاري مع سوريا

وافق رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، على اقتراح سلطات جمهورية القرم، المتعلق بإبرام اتفاق بين شبه جزيرة القرم وسوريا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي.

وجاءت موافقة رئيس الوزراء الروسي في وثيقة نشرت على موقع المعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية. وجاء في الوثيقة: "الموافقة على اقتراح مجلس وزراء جمهورية القرم بشأن إبرام اتفاق بين مجلس وزراء جمهورية القرم (التابعة لروسيا الاتحادية) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي".

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وزار وفد من القرم سوريا منتصف أكتوبر الماضي، وتم في إطار هذه الزيارة توقيع مذكرة حول التعاون الاقتصادي والموافقة على خطط الأعمال المشتركة. كما تم بحث إنشاء لجنة تجارية، وشركة بحرية، وتوريد وتصدير البضائع، وتنظيم الرحلات الجوية بين سوريا والقرم.

وفي نهاية عام 2018، تم إنشاء لجنة تجارية مشتركة لسوريا والقرم، لتصبح جزءا من المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات