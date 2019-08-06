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مصر تنجح في خفض عجز الميزان التجاري

مال وأعمال

مصر تنجح في خفض عجز الميزان التجاري
Reuters
مصر تنجح في خفض عجز الميزان التجاري
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أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 24.6% إلى 3.34 مليار دولار في مايو الماضي.

وأوضح الجهاز أن ذلك جاء بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 1.6%، وانخفاض الواردات بنسبة 14.8%.

وأضاف أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو من 2.64 مليار قبل سنة، نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة بنسبة 27.5% والملابس الجاهزة بنسبة 2.8%، والبلاستيك بنسبة 33.9%.

وتراجعت الواردات إلى 6.01 مليار دولار في مايو من 7.06 مليار دولار قبل عام، بدعم من انخفاض واردات الحديد والصلب بنسبة 32.3% واللدائن والبلاستيك بنسبة 1.6% والمواد الكيماوية بنسبة 13.6%.

المصدر: "رويترز"

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