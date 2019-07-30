أعلن بنك "كابيتال وان" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن البيانات الشخصية لأكثر من 106 ملايين من عملائه من الولايات المتحدة وكندا سرقت مؤخرا.

وأكد البنك أن الشرطة الفدرالية اعتقلت القرصانة، بيغ تومسون، وهي مهندسة معلوماتية، وهي المسؤولة عن عملية الاختراق التي تعد واحدة من أكبر عمليات القرصنة المعلوماتية لبنك أمريكي كبير، إذ يعد "كابيتال وان" خامس مصدر لبطاقات الائتمان المصرفية في الولايات المتحدة.

وقال "كابيتال وان"، في بيان، إنه اكتشف أن فردا من الخارج تمكن من الدخول بشكل غير مسموح به إلى الشبكة المصرفية وحصل على بعض البيانات الشخصية.

وأضاف أن هذه البيانات هي لأشخاص قدموا طلبات للحصول على منتجات مرتبطة ببطاقات الائتمان أو يرغبون في الحصول على بطاقة مصرفية لـ "كابيتال وان".

وأوضح أن نحو 100 مليون مواطن أمريكي ونحو 6 ملايين كندي معنيون بهذا الاختراق، مؤكدا أن أرقام البطاقات المصرفية ومعلومات الاتصال بحسابات مصرفية لم تسرق، كما لم تتعرض 99% من أرقام الضمان الاجتماعي لأي خطر.

وبين البنك الأمريكي أن المعلومات التي تمت قرصنتها تعود لمستهلكين وشركات صغيرة اتصلت بالبنك بين 2005 ومطلع 2019، وتشمل تلك المعلومات أسماء وعناوين وأرقاما بريدية وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وتواريخ ولادة وبيانات عن الدخل.

وأشار في بيانه أيضا إلى أن القرصانة استغلت ثغرة في الخادم المعلوماتي الافتراضي (كلاود) للبنك، الذي أوضح أنه أبلغ بالاختراق من قبل موقع "غيتهاب" للبرمجة، مفيدا بأن القرصنة حصلت، بين 12 مارس و17 يوليو من العام الجاري.

جدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أوقف يوم الاثنين الماضي، القرصانة الأمريكية بيغ تومسون (33 عاما)، وتفيد وثائق قضائية بأنها استخدمت اسما مستعارا هو "إيراتيك" في محادثاتها على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لتفاخر بفعلتها.

ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام القضاء في سياتل، يوم الخميس، ويمكن أن يحكم عليها بالسجن أكثر من 5 سنوات وبدفع غرامة تبلغ 250 ألف دولار، بحسب وزارة العدل في ولاية واشنطن.

المصدر: وكالات