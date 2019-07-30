كشفت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية عن نظام جديد لتداول القطن في مصر، يبدأ تنفيذه تجريبيا في الفيوم وبني سويف خلال الموسم الحالي 2019.

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ويهدف النظام الجديد إلى التغلب على سلبيات نظام التداول السابق وإعادة القطن المصري لمكانته العالمية المتميزة، وكذلك تحقيق أعلى عائد للمزارعين.

ووفقا للنظام الحديث، سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت، في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر، علما بأنه لن يسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك في محافظتي الفيوم وبني سويف.

ووفقا للنظام، فلن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، وذلك لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس عن طريق وسطاء.

كما سيتم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف، حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس، ولمدة ثلاثة أشهر، بواقع ستة أيام أسبوعيا، مع إمكانية توفير وسيلة لنقل المحصول من المزارعين بسعر التكلفة.

المصدر: الأهرام