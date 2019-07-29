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اليمن يحث شركات النفط على استئناف أنشطتها على أراضيه

مال وأعمال

اليمن يحث شركات النفط على استئناف أنشطتها على أراضيه
Reuters
اليمن يحث شركات النفط على استئناف أنشطتها على أراضيه
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دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شركات النفط إلى استئناف أنشطة التنقيب والإنتاج في البلاد التي تعاني من حرب منذ سنوات.

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وحث اليمن شركات النفط المحلية والدولية على نقل مقراتها الرئيسة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، بحسب ما ذكرته وزارة النفط والمعادن في وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

ويعتمد الاقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيس، منذ اكتشافه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وشكلت عائدات النفط قبل اندلاع الحرب 70% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد.

وقبل بدء موجة الاحتجاجات في اليمن عام 2011، كان هذا البلد ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا من الخام. وللمقارنة، فقد سجل إنتاج اليمن من النفط أعلى مستوياته في 2001، حيث بلغ نحو 466 ألف برميل يوميا، وسجل أدنى مستوياته مطلع العام الماضي حيث بلغ 11 ألف برميل يوميا فقط.

المصدر: وكالات

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