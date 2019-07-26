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نظام دفع إلكتروني في سوريا

مال وأعمال

نظام دفع إلكتروني في سوريا
Reuters
نظام دفع إلكتروني في سوريا
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صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، بأن المصرف يدرس إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني في سوريا، الذي يعتبر عنصرا ماليا واجتماعيا هاما للبلاد.

وجاءت تصريحات المسؤول السوري خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرتها اليوم، وقال خلالها إن المصرف يدرس هذا المشروع من أجل بدء العمل فيه.

وأضاف قرفول: "لا يمكننا إخفاء أهمية هذا المشروع والسرعة في إطلاقه بالنظر لما يقدمه من الخدمات المالية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي اللازمين".

وتحدث قرفول عن أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يزيد من قدرة المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على سوريا، بما في ذلك على التعاملات المالية والمصرفية، حيث أن نظام دفع "ماستر كارد" و"فيزا" لا يعملان في سوريا.

المصدر: "سبوتنيك"

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