مصر تستضيف اجتماعا بحضور إسرائيلي وأمريكي بشأن "التنقيب" التركي في المتوسط

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، إن منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد بالقاهرة، اليوم الخميس، ناقش محاولة تركيا للتنقيب في المياه الإقليمية لقبرص.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد تحدث بيري خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للمنتدى الذي حضره بالقاهرة بصفة مراقب ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة على هامش لقاء منتدى غاز شرق المتوسط: "نحن في المراحل النهائية للاتفاق على تطوير حقل أفروديت، نتوقع وصول الغاز القبرصي لمصر في 2024-2025".

وعلى هامش الاجتماع نفسه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأضاف الوزير يوفال شتاينتز: "تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر، نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة سنويا".

المصدر: "رويترز"