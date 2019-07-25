 
مباشر
عاجل
أوكرانيا: احتجاز ناقلة نفط روسية بسبب تقييد حركة السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش

سوريا.. حقيقة زيادة تعرفة ركوب الباصات

مال وأعمال

سوريا.. حقيقة زيادة تعرفة ركوب الباصات
Reuters
سوريا.. حقيقة زيادة تعرفة ركوب الباصات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m662

أكد مسؤول سوري لصحيفة "الوطن" السورية، عدم وجود أي تعديل على تعرفة ركوب الباصات في العاصمة دمشق، بعد شكاوي من تقاضي بعض سائقي الباصات أجرة أعلى من التسعيرة الرسمية.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، باسل ميهوب، أن تقاضي بعض سائقي الباصات أجرة أعلى يعد ظلما، مشيرا إلى أن مديرية النقل بدمشق هي الجهة المعنية بمراقبة ومحاسبة شركات النقل الخاصة كون التعاقد يكون من خلالها.

وكان مواطنون قد اشتكوا من تقاضي سائقي باصات إحدى شركات النقل على خطوط مدينة دمشق 100 ليرة تعرفة ركوب بدلا من التسعيرة النظامية والمحددة بـ50 ليرة، بحجة غياب العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة.

وعلق ميهوب على ذلك قائلا إنه جرى التواصل مع البنك المركزي السوري، الذي أكد مسؤوله أن العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة متوفرة في الأسواق.

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد أزمة صحية