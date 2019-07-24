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السعودية تعلن إجازة عيد الأضحى

مال وأعمال

السعودية تعلن إجازة عيد الأضحى
Reuters
أرشيف - الحرم المكي
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أعلنت السعودية اليوم الأربعاء رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

ويظهر من البيان أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوما.

المصدر: RT

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