السعودية تعلن إجازة عيد الأضحى

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

تبدأ إجازة #عيد_الأضحى المبارك في القطاع العام بنهاية دوام يوم الإثنين ٤ ذي الحجة، وستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقاً لتقويم أم القرى. pic.twitter.com/24gl2uQQ0U — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) July 23, 2019

ويظهر من البيان أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوما.

المصدر: RT