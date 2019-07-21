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إيران: حوادث الناقلات لم تؤثر على صادراتنا النفطية

مال وأعمال

إيران: حوادث الناقلات لم تؤثر على صادراتنا النفطية
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
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أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأحد أن صادرات بلاده من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج، رغم القيود الأمريكية.

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ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: "ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها، والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين".

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتها النفطية "ستينا إمبيرو" في الخليج يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي" ورفضت توضيح طهران أنها احتجزت الناقلة بسبب ضلوعها في حادث اصطدام.

المصدر: "رويترز"

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