 
مباشر

الكويت.. صندوق "الاحتياطي العام" ينزف

مال وأعمال

الكويت.. صندوق
Gettyimages.ru
الكويت.. صندوق "الاحتياطي العام" ينزف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3xq

كشفت صحيفة "القبس" أن الحكومة الكويتية سحبت في 3 أشهر من صندوق "الاحتياطي العام" 6 مليارات دينار كويتي (حوالي 19.7 مليار دولار) لسد العجز في الموازنة.

وقالت مصادر ذات صلة للجريدة الكويتية، إن وزارة المالية الكويتية سحبت الـ6 مليارات في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019 – 2020، ليصل بذلك إجمالي السحوبات خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 12.4 مليار دينار (حوالي 40.7 مليار دولار).

وأضافت أن المبالغ المسحوبة استخدمت لتمويل الموازنة، إضافة إلى تسديد الفوائد المفروضة على السندات الدولية والمحلية، فضلا عما حول إلى وزارة الدفاع الكويتية.

ووفقا لبيانات "القبس" فإن موجودات صندوق الاحتياطي العام بذلك قد تكون قد انخفضت إلى 18 مليار دينار.

ونقلت الجريدة عن خبير اقتصادي أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يعرض صندوق الاحتياطي العام إلى النفاد خلال الفترة المقبلة، في ظل الخلل المزمن في الموازنة العامة من زيادة المصروفات عن الإيرادات.

(الدينار الكويتي = 3.29 دولار)

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكبر من اقتصاد دول.. الإنفاق على الألعاب يتجاوز 150 مليار دولار في 2019