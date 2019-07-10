كشف موقع إلكتروني لتعقب السفن عن مكان تمركز السفن، التي تستكشف وتنقب عن الغاز في شرق المتوسط، المنطقة الغنية بهذه الثروة الطبيعة.

أثارت أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها أنقرة في مياه شرق المتوسط توترات كبيرة في المنطقة، حيث انتقدت قبرص هذه التحركات واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها"، كما أدانها كل من الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتقوم تركيا بالتنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص، التي تعتبرها تركيا تابعة لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، وحتى الآن قامت أنقرة بإرسال سفينتين للتنقيب وسفينة للاستكشاف والأبحاث.

marinetraffic.com

Turkey has one seismic research vessel(Hayreddin Paşa) and two drilling ships (Fatih and Yavuz) off the coast of Cyprus



Via @Acemal71pic.twitter.com/Q0fsRtf62u — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 10, 2019

ويظهر من موقع Marine Traffic أن سفينة التنقيب "ياووز" التي أطلقتها تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري تمركزت في شمال شرق جزيرة قبرص، أما سفينة "الفاتح" للتنقيب التي أطلقت العام الماضي فرست في غرب جزيرة قبرص.

وتدعم أعمال التنقيب سفينة الأبحاث السيزموغرافي "خير الدين بربروس"، وهي سفينة خاصة باستكشاف وتحديد حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، وتمركزت هذه السفينة في جنوب جزيرة قبرص.

وتتوزع السفن الثلاث على مساحة واسعة من شرق المتوسط، في مؤشر على أن تركيا عازمة على المضي قدما رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي من مواصلة "عمليات التنقيب والحفر غير القانونية".

المصدر: RT