اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر مثير للقلق، وتصعيد غير مقبول للتوتر في الجزيرة المتوسطية.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "إعلان تركيا عزمها تنفيذ عملية تنقيب جديدة غير شرعية في شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا".

وشدد الاتحاد على أن أنشطة تركيا في المياه القبرصية تصعيد مرفوض، وقال، إن "عملية التنقيب الثانية، المعلن عنها بعد شهرين بدء عملية تنقيب في غرب قبرص، هي تصعيد غير مقبول ينتهك سيادة قبرص".

وجاء البيان الأوروبي بعد أن أعلنت أنقرة في وقت سابق أنها أرسلت سفينة ثانية للتنقيب في مياه الجزيرة، الواقعة في شرق المتوسط التي تشهد توترات شديدة بسبب ثروة الغاز التي تحتويها.

من جهتها دانت نيقوسيا بشدة الأنشطة التركية واعتبرتها "اعتداء على حقوقها السيادية".

المصدر: "رويترز"