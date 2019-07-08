تدرس شركة "هواوي" الصينية الاستغناء عن نظام تشغيل "أندرويد" في ظل القيود الأمريكية، وفي هذا الإطار يقوم العملاق الصيني بتطوير نظام تشغيلي خاص به.

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ووفقا لتصريحات صحفية لرئيس شركة "هواوي" فإن الشركة حققت نجاحا كبيرا في نظام تشغيل "هونغ ميغ" في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه بات أسرع من "أندرويد" و"ماك أو إس".

وافتخر المسؤول بأن "هونغ ميغ" مصمم للتواصل عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف، إلا أنه أقر بأن "هواوي" تفتقر لبديل جاد لمتجر "غوغل بلاي ستور" أو متجر تطبيقات "أبل"، مشددا على أن "هواوي" تعمل على إيجاد بديل.

وفرضت واشنطن قيودا على "هواوي"، ما أثر على علاقات الشركة الصينية بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "غوغل" و"إنتل" و"مايكروسوفت"، حيث تم حظر تثبيت نظام "أندرويد" على هواتف "هواوي" الجديدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه بنظيره الصيني في قمة "العشرين" واتفاقهما على استئناف المفاوضات التجارية، تعهد برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية.

وتعني تعليقات الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" أنه بغض النظر عما إذا كانت واشنطن سترفع "هواوي" من قائمتها السوداء، فإن الشركة الصينية قد تستغني عن "أندرويد" لتجنب وقوع أي حوادث مستقبلية مشابهة.

المصدر: Cnet