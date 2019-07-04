ما مستقبل قطاع العقارات في الإمارات؟

اعتبر الخبير في سوق العقارات حازم جلال أن وضع سوق العقارات الإماراتية أصبح اليوم مستقرا، إذا ما قورن بما كان عليه بعد أزمة عام 2009، والتي كانت لها تداعيات سلبية على هذا القطاع.

وأعرب جلال المسؤول عن قطاع المدن والحكومات في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات، عن ثقته بأن لسوق العقارات في الإمارات مستقبلا مشرقا.

وجاء تصريح جلال على هامش منتدى Moscow Urban Forum الحضري والعمراني المنعقد في موسكو والذي يعد منصة حوار بين ممثلي الحكومات وخبراء التخطيط والمختصين في سوق العقارات.

المصدر: RT