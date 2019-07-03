صعود قياسي لبورصة موسكو

سجلت بورصة موسكو خلال تعاملات، يوم الأربعاء، مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل إلى مستوى 2827 نقطة وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وصعد مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.56% إلى 2827.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.30% إلى 1399.13 نقطة.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن محللين، أن ارتفاع البورصة جاء مدعوما بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وصعود أسواق المال الأوروبية.

المصدر: "إنترفاكس"