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ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب في سوق العملات

مال وأعمال

ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب في سوق العملات
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الصين وأوروبا واتهمهما بالتلاعب بعملتيهما بهدف منح صادراتهما ميزة تنافسية أمام المنتجات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة، إن الصين وأوروبا تتلاعبان بعملتيهما، حيث تقومان بضخ الأموال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب علينا أن نواجه ذلك أو نستمر كالدمى التي تجلس وتشاهد بأدب بينما تواصل البدان الأخرى لعب ألعابها كما فعلوا لسنوات عديدة!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب أصابع الاتهام ضد الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تخفيض سعر اليوان واليورو، لإعطاء ميزة تنافسية للصادرات الصينية والأوروبية.

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ويرى ترامب أن الدولار القوي يعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، ويفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار، وفي حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج والصادرات في الولايات المتحدة وتقليل العجز في التجارة الخارجية.

المصدر: RT

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