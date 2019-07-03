أين تستثمر البنوك الإماراتية أموالها؟ 

بلغت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر في نهاية الربع الأول من 2019 نحو 90.4 مليار درهم، من أصل إجمالي استثماراتها الخارجية البالغة 582 مليار درهم.

وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن استثمارات البنوك الإماراتية في هاتين الدولتين العربيتين شكلت 15.5% من إجمالي الاستثمارات الخارجية، وتوزعت بين 47 مليار درهم في السعودية و43.3 مليار درهم في مصر.

وعن باقي الدول، أشارت البيانات إلى أن استثمارات البنوك الإماراتية حتى نهاية مارس الماضي بلغت 37 مليار درهم في الولايات المتحدة، و37 مليار درهم أيضا في جزر الكايمان، و25 مليار درهم في الهند، و21 مليار درهم في سلطنة عمان، و20 مليار درهم في البحرين، و19 مليار درهم في فرنسا.

وحظيت المملكة المتحدة بأكبر حصة من أموال البنوك الإماراتية، حيث بلغت استثماراتها في هذا البلد نحو 61 مليار درهم.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات