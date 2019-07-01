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وزير الطاقة الروسي: "أوبك+" تدعم تمديد خفض الإنتاج لـ9 أشهر

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي:
Sputnik
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، بأن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" تدعم مقترح تمديد الاتفاق لـ9 أشهر أخرى وفق الشروط الحالية.

وقال الوزير للصحفيين، عقب اجتماع لجنة مراقبة الاتفاق في فيينا اليوم، إن "جميع البلدان المشاركة في اللجنة أيدت مقترح تمديد اتفاق "أوبك+" لـ9 أشهر أخرى بنفس الشروط التي تم عقدها في ديسمبر من العام الماضي.

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وأضاف نوفاك، أن حصص خفض الإنتاج ستبقى كما هي، وبنفس التخفيضات التي كانت تطبق خلال النصف الأول من عام 2019".

وتشهد فيينا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 3 اجتماعات نفطية مهمة، الأول اجتماع لجنة مراقبة اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، يليه الاجتماع الوزاري الدوري لمنظمة "أوبك"، ويعقبه الثلاثاء اجتماع الدول المشاركة في الاتفاق.

المصدر: "إنترفاكس"

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