وزير النفط الإيراني يدعو للوحدة بين أعضاء "أوبك"

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الاثنين، أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يجب أن يتوحدوا، مضيفا أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج "أوبك".

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وقال زنغنه للموقع الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع "أوبك" في فيينا: "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء غير مجد".

وأضاف: "تؤيد إيران التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك، ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين، مثل إيران، فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية، ولا توجد فرصة للتعاون".

واعترضت طهران في الماضي على سياسات طرحتها السعودية، خصمها اللدود، قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز