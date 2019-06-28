إيران تصادر 1000 آلة "بيتكوين"

صادرت السلطات الإيرانية الخميس نحو 1000 ماكينة لاستخراج العملة الرقمية "بيتكوين" في مصنعين مهجورين بوسط البلاد.

ونقلت وكالة "رابتلي" عن التلفزيون الإيراني أن مصادرة آلات استخراج "البيتكوين"، المحظورة في إيران، تمت بعد مراقبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في المصنعين بنسبة 7% خلال شهر يونيو.

وأكد مسؤول في قطاع الكهرباء الإيراني ذلك، حيث صرح بأن تحديد المصنعين تم بفضل ارتفاع استهلاك الكهرباء الكبير.

يذكر أن البنك المركزي الإيراني حظر في 2018 التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.

المصدر: "رابتلي"