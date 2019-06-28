"أبل" تمنح شركة يابانية قبلة الحياة

استثمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل" في شركة صناعة الشاشات اليابانية Japan Display، نحو 100 مليون دولار، ما دفع سهم الشركة اليابانية للارتفاع بشكل ملحوظ.

وتعتبر "أبل" من أكبر عملاء الشركة اليابانية، وواجهت Japan Display فترة عصيبة بعدما قررت الشركة الأمريكية التحول لاستخدام شاشات OLED من "سامسونغ" الكورية الجنوبية في نسختي Xs وXs Max من "آيفونها" الأخير.

بينما كانت نسخة Xr هي الوحيدة التي تم دعمها بشاشة LCD من Japan Display ولكن لم ترتق مبيعاتها للحد المطلوب، الذي يحقق ربحا للشركة اليابانية، التي تعتمد بنسبة أكثر من 50% على تسويق منتجاتها إلى "أبل".

وبفضل هذا الاستثمار الجديد صعد سهم شركة Japan Display بنسبة 32% خلال تعاملات يوم أمس الخميس.

المصدر: وكالات