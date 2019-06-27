النفط يرتفع على هامش قمة العشرين

ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بتمديد منظمة "أوبك" اتفاقية خفض الإنتاج، مع ترقب المستثمرين اجتماعا بين رئيسي أمريكا والصين، قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة بين البلدين.

وزادت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" 6 سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 5 سنتات، لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل الواحد.

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من جهته، أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أنه من المتوقع أن تمدد "أوبك" اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل، وأن "تناقش المزيد من الخفض".

وذكرت مصادر مطلعة، أن الجزائر طرحت فكرة إضافة نحو 600 ألف برميل يوميا إلى التخفيضات الإنتاجية.

وسيعقب اجتماع دول منظمة "أوبك" قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه "من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين".

وأضاف ترامب مستدركا، أنه "على أتم الاستعداد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق".

المصدر: رويترز