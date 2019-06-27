"فورد" الأمريكية تسرح 12 ألف عامل وتغلق 6 مصانع

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات الخميس أنها بصدد التخلي عن 12 ألف وظيفة بحلول نهاية العام القادم، وغلق ستة مصانع كجزء من خطتها لإعادة الهيكلة في أوروبا.

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ويشمل الرقم الإجمالي 5400 وظيفة، كانت الشركة قد أعلنت سابقا عن إلغائها في ألمانيا، إلى جانب 1700 وظيفة أخرى ستختفي في المملكة المتحدة بعد غلق مصنع في ويلز.

وإضافة إلى مصنع ويلز، أعلنت "فورد" أنها ستغلق ثلاثة مصانع في روسيا، وآخر في فرنسا.

وتكبدت "فورد أوروبا" خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، بعدما حققت الشركة المنافسة لها "جنرال موتورز" أرباحا كبيرة بفضل بيع "أوبيل" الأوروبية، و"فوكسهول" إلى شركة "بيجو" الفرنسية.

وتعرف سوق السيارات في أوروبا تراجعا في الطلب، حيث تنبأت "جمعية مصنعي السيارات الأوروبية" اليوم الخميس أن تتراجع نسبة تسجيل سيارات الركاب بـ 1 بالمئة سنة 2019 بعد أن توقعت في وقت سابق تحقيق نمو قدره 1 بالمئة.

وتوقعت "فورد" مضاعفة واردات السيارات نحو أوروبا إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2024، من خلال بيع سيارات "موستانغ" و"إكسبلورر"، بما فيها سيارة كهربائية ستكون جاهزة في 2020.

المصدر: "رويترز"