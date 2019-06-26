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مدرعة عسكرية روسية تثير اهتمام الإمارات

مال وأعمال

مدرعة عسكرية روسية تثير اهتمام الإمارات
Sputnik
عربة المشاة القتالية BMP-3
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لا تزال العربات المدرعة القتالية الروسية من طراز " BMP-3"، تثير اهتمام  الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيرغي عبدولوف، كبير المصممين في الشركة المساهمة "SKBM"، المنتجة لهذه المدرعات، إن دولة الإمارات مهتمة بمواصلة استيراد هذه العربات القتالية.

وذكر أنه حسب طلب الطرف المستورد، يمكن تزويد هذه المدرعة، بعناصر حماية سلبية وفعالة. وأشار إلى أن الإمارات، تعد من أكبر المستخدمين لعربات " BMP " الروسية.

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ومدرعة " BMP-3 "، من أحدث العربات من هذا النوع في الترسانة الروسية، وهي مزودة بمدفع حديث من عيار 100 مم يعمل بتوجيه إلكتروني حديث، وباستطاعتها حمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات، و3 مدافع رشاشة، وكذلك نظام تشويش. ويتألف طاقمها من 3 عناصر، بالإضافة إلى 7 أفراد مشاة.

المصدر: وكالات  

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