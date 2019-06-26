مصر.. مصنع 200 الحربي يستعد لإدخال صناعة جديدة في البلاد

يستعد مصنع 200 الحربي في مصر للمشاركة مع شركة صينية، في إنتاج وتصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية بعد لقاء جمع بين مسؤولين مصريين وصينيين.

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وناقش وزير الإنتاج الحربي في مصر محمد سعيد العصار، هذا المشروع مع مسؤولي شركة "فوتون" الصينية وممثلي صندوق التمويل الصيني الإفريقي الذي ينفذ ويدعم العديد من مشاريع التنمية والبنية التحتية في (مجالات الزراعة، إقامة محطات الكهرباء، تصنيع العربات) في عدد من الدول الإفريقية برأس مال يبلغ 10 مليارات دولار.

وجاء هذا التعاون بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين للمشاركة في فعاليات منتدي "الحزام والطريق للتعاون الدولي" في إبريل الماضي، والذي تم على هامشه توقيع عقد بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة "فوتون" لتوريد 50 حافلة كهربائية في مرحلة أولى خلال شهري سبتمبر وديسمبر من هذا العام، وكذا توقيع اتفاقية تفاهم لإنتاج 2000 أتوبيس على مدار أربع سنوات بمصنع 200 الحربي على مراحل تصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 45%.

ويمهد هذا التعاون لتصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وذلك في إطار خطة مصر لتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية التي تعتبر مستقبل صناعة السيارات على مستوى العالم.

من جانبهم، أكد مسؤولو شركة "فوتون" الصينية على ثقتهم في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة لتصنيع المركبات الكهربائية في مصنع 200 الحربي، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر، ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال، مؤكدين على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية.

المصدر: RT