قفزة في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود خام "برنت" بواقع 1.03 دولار للبرميل، إلى 66.08 دولار للبرميل، وكانت العقود قد لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ نهاية مايو.

في حين، جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 58.96 دولار للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

ويأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في الولايات المتحدة، في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

المصدر: "رويترز"