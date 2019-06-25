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الإمارات الأولى عربيا في الاستثمار والإقامة والاستقرار

مال وأعمال

الإمارات الأولى عربيا في الاستثمار والإقامة والاستقرار
Reuters
الإمارات الأولى عربيا في الاستثمار والإقامة والاستقرار
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أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا والـ16 عالميا على المؤشر العالمي للجاذبية، الذي تصدره شركة "فيوتشر براند".

وقال بن راشد بهذا الصدد: "أرى بلدي الأفضل عالميا، لكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

ويقيس المؤشر جاذبية 75 دولة حول العالم من حيث الاستثمار والإقامة والاستقرار.

و"فيوتشر براند" عبارة عن شركة تعمل في مجال الاستشارات للعلامات التجارية، وتملك فروعا في 21 مدينة بمختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT

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