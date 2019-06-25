الإمارات الأولى عربيا في الاستثمار والإقامة والاستقرار

أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا والـ16 عالميا على المؤشر العالمي للجاذبية، الذي تصدره شركة "فيوتشر براند".

وقال بن راشد بهذا الصدد: "أرى بلدي الأفضل عالميا، لكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند .. والذي يقيس جاذبية ٧٥ دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار .. الامارات الأولى عربيا وال١٦ عالميا .. أرى بلدي الأفضل عالميا، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات pic.twitter.com/D8T5OyOPB4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 25, 2019

ويقيس المؤشر جاذبية 75 دولة حول العالم من حيث الاستثمار والإقامة والاستقرار.

و"فيوتشر براند" عبارة عن شركة تعمل في مجال الاستشارات للعلامات التجارية، وتملك فروعا في 21 مدينة بمختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT