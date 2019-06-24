ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، ببلوغه 4.1 مليون طن.

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وأشار الجهاز إلى الرقم الذي وصل إليه إنتاج الغاز 4.1 مليون طن خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بجحم إنتاج بلغ 3.4 مليون طن الغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال شهر أبريل من العام 2018 .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومكثفات خلال العام المالي 2019-2020.

المصدر: وكالات